Казахстанец с титулом WBO получил соперника для боя в Лондоне

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Вчера 20:58

Казахстанец Султан Заурбек (12-0, 8 КО) узнал соперника по титульному поединку за титул от WBO во втором полулегком весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Им стал Хайтем Лаамуз (17-1, 7 КО) из Мальты. 25-летний Заурбек во второй раз будет защищать титул WBO European, который завоевал в июле прошлого года.

"Султан Заурбек защищает свой титул чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе против опасного претендента Хайтема Лаамуза на #MTKFightNight в следующем месяце", - подписали в анонсе.

В декабре казахстанец успешно защитил пояс, а поединок с Лаамузом пройдет 15 апреля в Лондоне.

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Метки:
Профессиональный бокс Заурбек Султан MTK Kazakhstan WBO Лондон


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