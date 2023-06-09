Казахстанец сразился с лучшим боксером мира

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) провел спарринг с именитым американцем Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Кроуфорд некоторыми СМИ и экспертами признается лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

"Чтобы быть лучшим, нужно тренироваться с лучшими. Сегодня был еще один хороший спарринг ✊. Он говорит, что попытается нокаутировать Эррола Спенса в предстоящем бою. Что вы думаете об этом?", - написал Джукембаев под постом в своем Instagram.

В активе Кроуфорда чемпионские титулы в трех дивизионах, причем в суперлегком он был абсолютным чемпионом мира. Кроуфорд может стать первым (среди мужчин, ведь есть еще несравненная Кларисса Шилдс) в эпоху четырех поясов абсолютом в двух весах - 29 июля в Лас-Вегасе (США) сразится с обладателем остальных поясов полусреднего веса соотечественником Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО).

В свою очередь Джукембаев, выступающий в полусредней весовой категории в последнем поединке, который состоялся 24 декабря в рамках вечера бокса в Алматы, нанес поражение представителю ЮАР Ксолани Мкотели.