Казахстанец с поясом WBC рассказал о бое с "Канело"

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Сегодня 12:31
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО), владеющий титулами WBC Silver и IBF North American, рассказал в интервью для WBC о развитии своей карьеры, передает корреспондент Vesti.kz. Высказался он и о Геннадии Головкине (42-2-1, 37 КО).

Ранее Ахмедов в Лас-Вегасе единогласным решением судей выиграл у американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 КО).

"Для меня не имеет значения, с кем драться. Я лишь хочу завоевать «золотой» пояс чемпиона мира. А кто будет стоять передо мной на ринге "Канело", Давид Бенавидес, Энтони Диррелл или кто другой - это не важно. Для начала я хочу титул, а потом уже можно будет сказать. Я просто хочу драться. Оставаться активным и проводить бои.

Я не могу сказать, каким будет мой следующий шаг. У меня есть команда, есть промоутеры - Том Леффлер, Геннадий Головкин. Моя команда работает, разрабатывает для меня хороший план. А моя работа - тренироваться, выходить на ринг и побеждать", - рассказал WBC Ахмедов.

Казахстанский боксер победил экс-соперника Головкина и завоевал два титула

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Метки:
Ахмедов Али WBC Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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