Казахстанец из команды Головкина показал фото с Дмитрием Биволом

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) показал фото с обладателем титула WBA Super в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ахмедов поделился публикацией в сторис своего Instagram.

Отметим, что неделю назад Ахмедов объявил дату и место следующего боя.

Последний бой он провел в декабре 2021-го и одержал победу мощным нокаутом над мексиканцем Полом Валенсуэлой (26-11, 17 КО).

Напомним, интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО).

Что касается Бивола, то в мае он выиграл единогласным решением судей у Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО).