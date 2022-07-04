Казахстанский боксер из команды Головкина объявил дату и место следующего боя

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) объявил дату следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Рад сообщить о своем возвращении в ринг 30 июля в Лос-Анджелесе! До встречи, друзья 💪", - написал он в своем Instagram.

Последний бой он провел в декабре 2021-го и одержал победу мощным нокаутом над мексиканцем Полом Валенсуэлой (26-11, 17 КО).

Напомним, интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО).

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