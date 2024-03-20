Казахстан усилился чемпионом Азии к новому турниру по боксу

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Сегодня 11:40
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Сборная Казахстана по боксу примет участие в международном турнире имени Альгирдаса Шоцикаса, который пройдет в литовском Каунасе с 21 по 23 марта, передают Vesti.kz.

Турнир соберет около 120 боксеров из 17 стран мира.

От Казахстана выступят следующие боксеры:

51 кг: Даниял Сабит;
54 кг: Нурсултан Алтынбек;
57 кг: Асылжан Серикбай;
60 кг: Алмат Абдуали;
63,5 кг: Жандос Кыдыралиев;
67 кг: Елнур Суюнбай;
71 кг: Фарух Тохтасунов;
75 кг: Азамат Бектас;
80 кг: Турсынбай Кулахмет;
92 кг: Абзал Куттыбеков;
92+кг: Аманат Сабыргали.

Как видно, за национальную команду выступит Кулахмет - чемпион Азии (2019). Также он брал золото на Играх исламской солидарности (2017) и чемпионате Азии среди молодежи (2013).

Напомним, ранее Казахстан сотворил триумф на турнире по боксу в Сербии, подробности - здесь.

Метки:
Бокс Сборная Казахстана по боксу Литва Кулахмет Турсынбай WBC MTK Kazakhstan

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