Казахстан с 8 медалями сотворил триумф на турнире по боксу в Сербии

В Белграде (Сербия) завершился международный турнир по боксу "Мемориал Бранко Пешича", передают Vesti.kz.

Казахстанские боксеры завоевали 4 золота, 4 серебра и заняли первое место в общекомандном зачете.

В финале от Казахстана были представлены восемь боксеров: четверо из них победили, а четверо уступили.

Золото выиграли:

Ернур Кайрат (до 48 кг);

Санжар Ташкенбай (до 51 кг);

Даулет Молдашев (до 54 кг);

Диас Молжигитов (до 75 кг).

Серебряными призерами стали:

Сабыржан Аккалыков (до 71 кг);

Ерасыл Жакпеков (до 80 кг);

Данияр Рахимбердинов (до 92 кг);

Олжас Бокаев (свыше 92 кг).

Результаты финальных боев:

Ернур Кайрат - Ради Йоксимович (Сербия) - 5:0;

Санжар Ташкенбай - Омер Аметович (Сербия) - 5:0;

Даулет Молдашев - Вербан Габор (Венгрия) - 3:2;

Сабыржан Аккалыков - Сергей Колденков (Россия) - 2:3;

Диас Молжигитов - Альмир Мемич (Сербия) - 3:2;

Ерасыл Жакпеков - Габриэль Веочич (Хорватия) - 1:4;

Данияр Рахимбердинов - Рамазан Дадаев (Россия) - 0:5;

Олжас Бокаев - Владан Бабич (Сербия) - 0:4.

Напомним, что 12 представителей сборной Казахстана участвовали в этом турнире, который собрал 106 боксеров из 16 стран мира.