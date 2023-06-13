Казахстан или Британия? Алимханулы предложили соперников для чемпионского боя

Авторитетный обозреватель бокса Людо Саенс нашел для казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) интересных соперников для защиты пояса чемпиона мира WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

В мае в Стоктоне (США) Алимханулы нокаутировал претендента канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) во втором раунде и во второй раз защитил титул чемпиона мира.

"Наиболее вероятным выглядит бой против победителя противостояния Лиам Смит - Крис Юбенк. Однако, если здесь не получиться, то у Алимханулы по линии WBO остается пара вариантов. Очень хорошим получился бы поединок против соотечественника Меийрима Нурсултанова в Казахстана. Думаю, что у местных болельщиков он вызвал бы повышенный интерес. Также неплохо смотрелись бы бои в Великобритании с Феликсом Кэшем и Хамзой Ширазом. Это очень интересные проспекты, которые мечтают о чемпионском бое.

Объединительный бой с любым из чемпионов других организаций - не выглядит реальным вариантом. В целом ситуация Алимханулы выглядит непростой", - отметил Саенс.

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Отметим, что Алимханулы не везет с соперниками. В течении года от боя с ним отказались американец Деметриус Андраде, мексиканец Хайме Мунгия и британцы Крис Юбенк-младший и Лиам Смит.