Казахстан или Британия? Алимханулы предложили соперников для чемпионского боя

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 16:52
©Top Rank

Авторитетный обозреватель бокса Людо Саенс нашел для казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) интересных соперников для защиты пояса чемпиона мира WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

В мае в Стоктоне (США) Алимханулы нокаутировал претендента канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) во втором раунде и во второй раз защитил титул чемпиона мира.

"Наиболее вероятным выглядит бой против победителя противостояния Лиам Смит - Крис Юбенк. Однако, если здесь не получиться, то у Алимханулы по линии WBO остается пара вариантов. Очень хорошим получился бы поединок против соотечественника Меийрима Нурсултанова в Казахстана. Думаю, что у местных болельщиков он вызвал бы повышенный интерес. Также неплохо смотрелись бы бои в Великобритании с Феликсом Кэшем и Хамзой Ширазом. Это очень интересные проспекты, которые мечтают о чемпионском бое. 

Объединительный бой с любым из чемпионов других организаций - не выглядит реальным вариантом. В целом ситуация Алимханулы выглядит непростой", - отметил Саенс.

Сын легенды бокса захотел боя с Алимханулы

Отметим, что Алимханулы не везет с соперниками. В течении года от боя с ним отказались американец Деметриус Андраде, мексиканец Хайме Мунгия и британцы Крис Юбенк-младший и Лиам Смит.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алимханулы Жанибек Лиам Смит Крис Юбенк-мл

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:52
Профи-бокс
Казахстан или Британия? Алимханулы предложили соперников для чемпионского боя
Сегодня , 12:14
Профи-бокс
Бивол назвал фаворита боя Бетербиев - Смит
Вчера , 15:26
Профи-бокс
Холифилд назвал лучшего супертяжа прямо сейчас
Вчера , 15:09
Профи-бокс
В США восхитились нокаутом казахстанского спарринг-партнера Фьюри
Вчера , 13:17
Профи-бокс
Канело предлагают бой против спарринг-партнера Головкина в Саудовской Аравии
Вчера , 12:11
Профи-бокс
Боксер нокаутировал соперника и его тренера
Вчера , 11:36
Профи-бокс
Бой Флойда Мейвезера завершился массовой дракой
11 июня, 23:30
Профи-бокс
WBA отреагировала на брутальный нокаут казахстанца в титульном бою
11 июня, 19:18
Профи-бокс
Сын легенды бокса захотел боя с Алимханулы
11 июня, 17:24
Профи-бокс
Эксперт раскритиковал Алимханулы и усомнился в его перспективах
© 2008 - 2023 ТОО «EML»