Сын легенды бокса захотел боя с Алимханулы

Сын легендарного американского боксера Шейн Мозли-младший (20-4, 11 КО) заявил BoxingScene.com о желании сразиться с чемпионом мира WBO в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

В последнем бою в мае казахстанец досрочно победил канадца Стивена Батлера и защитил свой титул.

"Если наши пути пересекутся, круто, но я хочу стать намного ближе к чемпионству в среднем весе, к любому из них четверых. Имеется в виду победитель боя Лара - Гарсия за пояс WBA, Чарло или даже Жанибек.

Насколько я понял, несколько человек, которые получили контракты от Top Rank на бой с ним, они предлагали гораздо меньше денег. Итак, они не желали вступать в бой за деньги, которые им предлагали. И поэтому это похоже на: "Видите, они не хотят драться". Но это как: "Да, мы будем драться с тобой за большие деньги, но мы не будем драться с тобой за это".

Но это ни здесь, ни там. Он отличный боец. Очевидно, что он чемпион не просто так, и с ним тяжело драться любому. У чувака отличные боксерские навыки, но я хочу стать чемпионом мира в среднем весе", — сказал Мозли.

Добавим, что Шейн Мозли-старший был чемпионом мира в трех весовых категориях. Его сын входит в топ-10 рейтинга WBA и находится на 13-ой строчке в WBC.

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