"Казахского короля нокаутов" наградили за победу с нокдауном

Появился новый рейтинг от Международной боксерской федерации (IBF). Свое положение улучшил Султан Заурбек (19-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов", передают Vesti.kz.

В списке второго полулегкого веса Заурбек поднялся с седьмого места на пятое.

В 2024 году Заурбек провел три боя. В марте он победил по очкам колумбийца Виктора Хулио (18-11, 9 КО), в июне нокаутировал в первом раунде аргентинца Романа Рейносо (22-6-2, 10 КО), а в декабре одержал победу единогласным решением судей над поляком Дамианом Вржесински (28-4-2, 7 КО), которого в последнем раунде отправил в нокдаун.

Ранее Заурбек попал в топ лучших профи-боксеров из Казахстана вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec, сместив чемпиона IBO в первом полусреднем весе и соотечественника Жанкоша Турарова (28-0, 20 КО).

Заурбек на профи-ринге боксирует с 2018 года, до этого выступал в любителях, выиграв чемпионат Азии-2014 и став серебряным призером чемпионата мира-2014. Еще в его коллекции есть бронза Исламских игр солидарности-2017.