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Батыр Джукембаев бросил дерзкий вызов

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Батыр Джукембаев бросил дерзкий вызов ©ProBox TV

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) обратился к представителям своего дивизиона, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) обратился к представителям своего дивизиона, сообщают Vesti.kz.

В частности, Джукембаев выразил недовольство положением в дивизионе, призвав боксеров набраться смелости и начать выходить драться.

"Где топовые бойцы 140 фунтов? Кажется, все боятся драться друг с другом! Деритесь или освобождайте пояса, давайте расшевелим дивизион", - написал Батыр в соцсетях.

В 2024 году Джукембаев провел один бой: в мае в США он победил техническим нокаутом в пятом раунде украинского боксера Ивана Редкача (24-8-1, 19 КО).

Ранее казахстанец рассказал, что поставил себе цел провести три-четыре боя в 2025 году.

Батыру Джукембаеву "дали" бой за 4 пояса против нокаутера с рекордом 18-0

Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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