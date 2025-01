Батыр Джукембаев бросил дерзкий вызов

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) обратился к представителям своего дивизиона, сообщают Vesti.kz.

В частности, Джукембаев выразил недовольство положением в дивизионе, призвав боксеров набраться смелости и начать выходить драться.

Where are the top 140 pounders? Everyone seems scared to fight each other! 🥊 Fight or vacate let’s get the weight class going 💥 @BomacBrian @GloversStories @DanielRubinPBTV @ProBox_TV