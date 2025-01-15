Батыр Джукембаев бросил дерзкий вызов

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) обратился к представителям своего дивизиона, сообщают Vesti.kz.

В частности, Джукембаев выразил недовольство положением в дивизионе, призвав боксеров набраться смелости и начать выходить драться.

"Где топовые бойцы 140 фунтов? Кажется, все боятся драться друг с другом! Деритесь или освобождайте пояса, давайте расшевелим дивизион", - написал Батыр в соцсетях.

Where are the top 140 pounders? Everyone seems scared to fight each other! 🥊 Fight or vacate let’s get the weight class going 💥 @BomacBrian @GloversStories @DanielRubinPBTV @ProBox_TV — Batyr Jukembayev (@Batyr777Boxing) January 14, 2025

В 2024 году Джукембаев провел один бой: в мае в США он победил техническим нокаутом в пятом раунде украинского боксера Ивана Редкача (24-8-1, 19 КО).

Ранее казахстанец рассказал, что поставил себе цел провести три-четыре боя в 2025 году.

Батыру Джукембаеву "дали" бой за 4 пояса против нокаутера с рекордом 18-0