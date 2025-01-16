Жанибека Алимханулы собрались лишить титула чемпиона мира

Британский боксер Дензел Бентли (21-3-1, 17 КО) не теряет надежды вновь встретиться в ринге с чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz. Британец является главным претендентом на бой с Алимханулы по линии WBO.

"Мне, вероятно, понадобятся все три стиля, которые я использовал, чтобы победить Жанибека", - заявил Бентли изданию The Ring. "Посмотрите на наши пути. Думаю, у него было три боя с тех пор, как мы с ним боксировали. У меня - пять. Мои пять боев были очень разными. Были взлеты и падения, я возвращался на вершину, работал и сталкивался с давлением, а у него было два боя, которые как бы были ему предоставлены, так что, вероятно, он находится в расслабленном настроении, типа "О, это легко", - сказал британский боксер.

Ранее Дензел вызвал Алимханулы на реванш. Они встречались ноябре 2022 года в Лас-Вегасе: тот поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Отметим, что WBO назначила казахстанцу бой против первого номера организации - британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), но тот отказался и был исключен из рейтинга.

Что касается Алимханулы, то в последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.