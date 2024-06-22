"Казахский король нокаутов" за один раунд забил боксера в титульном бою

Казахстанский боксер Султан Заурбек (17-0, 12 КО), по прозвищу "король нокаутов", выступил на вечере профессионального бокса в Болтоне (Великобритания), передает Vesti.kz.
Он провел бой за титул WBA Continental во втором полулегком весе с аргентинцем Романом Рубеном Рейносо (22-4-2, 10 КО). Он был рассчитан на десять раундов и завершился неожиданной победой Заурбека нокаутом в первом раунде. При этом, Султан до этого дважды отправил соперника в нокдаун.
Таким образом, Заурбек одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Рейносо потерпел пятое поражение.
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