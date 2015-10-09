Казахский боксёр оформил нокаут в бою против "Тайсона" из Узбекистана

Казахстанец Бауыржан Бекмурзаев (7-0-1, 6 КО) успешно выступил на вечере бокса в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Бекмурзаев встречался с представителем Узбекистана Мирзамухаммадом Хикматуллаевым (9-12, 6 КО) по прозвищу "Маленький Тайсон". Бой прошёл в первом полусреднем весе и был запланирован на восемь раундов, однако не продлился всю дистанцию.

Развязка наступила завершился в четвёртом раунде, когда Бекмурзаев отправил соперника в нокаут.

Таким образом, Бауыржан одержал восьмую победу в карьере, а Хикматуллаев потерпел 13-е поражение.

Добавим, что 32-летний Бекмурзаев выступает в профи с 2023 года.

