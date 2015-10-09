Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 19:15
 

Казахский боксёр оформил нокаут в бою против "Тайсона" из Узбекистана

  Комментарии

Поделиться
Казахский боксёр оформил нокаут в бою против "Тайсона" из Узбекистана ©instagram.com/bekmurzaev_9/

Казахстанец Бауыржан Бекмурзаев (7-0-1, 6 КО) успешно выступил на вечере бокса в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанец Бауыржан Бекмурзаев (7-0-1, 6 КО) успешно выступил на вечере бокса в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Бекмурзаев встречался с представителем Узбекистана Мирзамухаммадом Хикматуллаевым (9-12, 6 КО) по прозвищу "Маленький Тайсон". Бой прошёл в первом полусреднем весе и был запланирован на восемь раундов, однако не продлился всю дистанцию.

Развязка наступила завершился в четвёртом раунде, когда Бекмурзаев отправил соперника в нокаут.

Таким образом, Бауыржан одержал восьмую победу в карьере, а Хикматуллаев потерпел 13-е поражение.


Добавим, что 32-летний Бекмурзаев выступает в профи с 2023 года. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Пиза   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 00:45   •   не начат
Пиза
Пиза
(Пиза)
- : -
Ювентус
Ювентус
(Турин)
Кто победит в основное время?
Пиза
Ничья
Ювентус
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!