Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (13-0, 11 КО) поднялся в мировом рейтинге после досрочной победы в США, сообщают Vesti.kz.

В ночь с 25 на 26 октября Нурмагамбет выступил на вечере бокса в Сан-Джасинто (штат Калифорния, США). Его соперником был мексиканец Хоакин Мурриета Лусио (13-13-3, 11 КО) по прозвищу "Бандит".

Поединок рассчитан на восемь раундов, но не прошел всю дистанцию. Казахстанец во втором раунде нокаутировал соперника.

Благодаря этому успеху Нурмаганбет поднялся на шесть позиций в рейтинге Boxrec.com второго среднего веса и расположился на 14-й строчке.

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Добавим, что свой предыдущий бой Нурмаганбет провел всего месяц назад: в сентябре казахстанец бился с американцем Джошуа Конли (17-7-1, 11 КО) и также победил нокаутом во втором раунде.