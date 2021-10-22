Казахский боксер-полицейский из Нью-Йорка обратился к Головкину

Боксер из Казахстана Димаш Ниязов (14-1-3, 6 КО), уже много лет проживающий в Нью-Йорке и работающий там полицейским, обратился к именитому соотечественнику - чемпиону мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), сообщают Vesti.kz.

Накануне GGG опубликовал в соцсетях фото из зала, на котором он наносит тейп на руки, подписав его "Кулаки чешутся".

Ниязов отреагировал на этот пост. "Ждем третий бой с мексиканцем", - написал Димаш в комментариях, имея в виду трилогию Головкина против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса.

Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

Напомним, что Головкин и "Канело" провели два боя. Первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а ровно через год мексиканец нанес казахстанцу первое поражение в карьере.

Возвращение Головкина намечено на 29 декабря в Японии против местного чемпиона WBA Super в среднем весе японца Риоты Мураты.

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

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