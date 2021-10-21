"Кулаки чешутся". Головкин сделал грозное заявление перед возвращением на ринг

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) проводит свой тренировочный лагерь, сообщают Vesti.kz.

В своих соцсетях GGG опубликовал фото из зала, на котором он наносит повязки себе на руки.

"Кулаки чешутся", - написал Головкин.

Напомним, ожидается, что в декабре GGG вернется на ринг, проведя бой против чемпиона WBA Super в среднем дивизионе Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

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