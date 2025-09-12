Канело заподозрил организатора титульного боя в симпатиях к Кроуфорду

35-летний мексиканец Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (пояса WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring), устроил словесную перепалку с организатором грядущего боя - председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошёл на пресс-конференции перед титульным поединком против 37-летнего американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), бывшего абсолютного чемпиона мира в полусреднем и первом полусреднем весе.

Победитель предстоящего боя станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Турки: В этом поединке Теренс может взять очередное звание абсолютного чемпиона

Канело: Ты хочешь этого.

Турки: Я должен был это сказать.

Канело - Кроуфорд: где и когда смотреть супербой, сумма гонораров и что на кону?

Вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь с 13 на 14 сентября по казахстанскому времени. Для Кроуфорда это станет дебютом в этом весе: он поднимается сразу на две категории выше. Победа над Канело может сделать его лишь пятым боксёром в истории, становившимся абсолютным чемпионом мира сразу в трёх весовых категориях.

Казахстанским болельщикам этот ивент интересен благодаря бою соотечественника, непобеждённого тяжеловеса Ивана Дычко (15-0, 14 KO) против американца Джермейна Франклина-младший (23-2, 15 КО). Они выступят в андеркарде.