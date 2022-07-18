"Канело" восхитился Головкиным и объяснил свою позицию

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес положительно высказался о казахстанце Геннадии Головкине перед трилогией, назвав его одним из лучших в боксе, сообщает vRINGe.com.

Мексиканец признался, что не смотрел поединок Головкина с японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО), но казахстанец его впечатляет.

"Он хорошо выглядел в последнем поединке, - отметил "Канело". - Я смотрел только хайлайты боя, потому что на тот момент был в Греции. Не хочу у него ничего отнимать - он сильный и талантливый боксер, который всегда хорошо выглядит в ринге. Он точно один из лучших в боксе".

Затравка к четвертому бою. Расклад противостояния Головкина и "Канело" в цифрах

Напомним, что бой пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) 17 сентября в рамках второго среднего веса. На кону будут стоять пояса Альвареса, который является суперчемпионом в этом дивизионе.

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