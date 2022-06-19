"Канело" сорвет бой за звание абсолютного чемпиона мира?

Тренер обладателя титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) Геннадий Машьянов назвал потенциальную оппозицию для своего подопечного, передает MMA.Metaratings.ru.

Ранее специалист высказался о возможном поединке с Артуром Бетербиевым (18-0, 18 КО), который нокаутом выиграл бой за три титула, а затем выбрал оппозицию для Бивола.

- В таком случае самым реальным кандидатом на бой с Биволом остается Хильберто Рамирес?

- Не знаю. Как DAZN будет на это смотреть. Сейчас им наиболее интересен реванш с Саулем Альваресом. На втором месте промежуточный бой: Рамирес или кто-то, кого там предложат.

Добавим, что ранее Бивол по очкам выиграл у "Канело", а сейчас россиянину хотят организовать поединок с Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира.

В сентябре мексиканец должен встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), а в следующем бою может провести реванш с Биволом. Последний поединок может совпасть по срокам со встречей за звание "абсолюта".

Названы сроки боя Бетербиева с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира