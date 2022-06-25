"Канело" сделал угрожающее заявление в адрес Головкина

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) сделал громкое заявление перед третьим боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Канело" говорит, что будет последним соперником GGG в его карьере. Планирует отправить его на пенсию", - цитирует слова мексиканца обозреватель The Athletic Грег Розенштейн.

Отметим, что соперники впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. Они выступили на пресс-конференции в Лос-Анджелесе и провели дуэль взглядов.

Головкин отреагировал на новую встречу.

Третий бой Головкина и "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

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