Канело признал силу Головкина и сравнил с Мейвезером

Мексиканская звезда бокса Сауль Канело Альварес (63–2–2, 39 КО) рассказал о своих самых сильных соперниках накануне ожидаемого супербоя против американца Теренса Кроуфорда (41–0, 31 КО), передают Vesti.kz.

По словам Канело, больше всего проблем в ринге ему доставили казахстанец Геннадий GGG Головкин (42-2-1, 37 КО), американец Флойд Мейвезер (50–0) и пуэрториканец Мигель Анхель Котто (41-6, 33 KO), сообщает SI.

Единственными боксерами, кто смог победить Альвареса, остаются россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) и американец Мейвезер.

Головкин - Канело

Противостояние Канело с Головкиным вошло в историю бокса. Первый бой в 2017 году завершился спорной ничьей, вызвав горячие дискуссии среди фанатов и экспертов. Во втором поединке в 2018 году Канело одержал победу решением судей, а в третьем, в 2022 году, вновь оказался сильнее, выиграв по очкам.

Альварес - Мейвезер

Бой с легендарным американцем Флойдом Мейвезером в 2013 году стал для Альвареса первым поражением в профи. Канело, которому тогда было всего 23 года, не смог навязать свою игру более опытному и техничному оппоненту. Этот поединок стал для мексиканца важным уроком и точкой отсчета для дальнейшего прогресса.

Титульный бой с Котто

Схватка с пуэрториканцем Мигелем Котто в 2015 году позволила Канело завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Бой получился напряженным: Котто действовал умно и стойко, но Альварес сумел взять верх по очкам благодаря силе и давлению.

Теперь Канело готовится к одному из самых ожидаемых боев последних лет - против Теренса Кроуфорда, который состоится 13 сентября текущего года.

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