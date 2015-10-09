"Мегабой с Головкиным": Кроуфорд сделал признание перед поединком с Канело

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО) высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63–2–2, 39 КО), передают Vesti.kz.

37-летний боксер признался, что у него не было подобных поединков, опыт в которых есть у его соперника. Среди прочих, Кроуфорд вспомнил бой Канело с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

"Мы оба выросли в ту эпоху, и он (Альварес) был там, среди этих бойцов. И у него был шанс сразиться с Мигелем Котто, Флойдом Мейвезером, (Сергеем) Ковалевым и Triple G (Геннадием Головкиным). Я не смог получить эти мегабои. Так что это мой мегабой, это мой момент, и именно поэтому я хочу сразиться с таким величайшим боксером всех времен, как Канело", - цитирует слова Кроуфорда сайт UFC.

Напомним, что 13 сентября Кроуфорд проведет бой против обладателя всех поясов во втором среднем весе Сауля Альвареса (63–2–2, 39 КО). Этот поединок уже окрестили боем века, и он обещает стать одним из самых громких и ожидаемых событий в мировом боксе за последние годы.