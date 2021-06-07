"Канело" отреагировал на бой Мейвезера с блогером

Известный мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес, выступающий во втором среднем весе, лаконично отреагировал в Twitter на бой между американцами - 44-летним Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером Логаном Полом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний "Канело" опубликовал лишь один эмодзи:

Напомним, что восьмираундовый бой был выставочным, соперники не смогли выявить сильнейшего. За прошедший поединок гарантированный гонорар Мейвезера составил десять миллионов долларов, а гарантированный гонорар Пола - 250 тысяч долларов, и это не считая положенных им процентов от продаж платных трансляций вечера.

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