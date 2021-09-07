"Канело" относится с уважением". Раскрыты подробности фото Альвареса с призером Олимпиады из Казахстана

Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (10-0, 10 КО) сделал фото с мексиканским чемпионом мира Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО), а менеджер казахстанца Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности появления снимка.

31-летний Дычко тренируется в Сан-Диего: к работе с казахстанцем проявляет интерес Эдди Рейносо, а его главной звездой является Альварес.

"Он тренируется в его зале. И когда я сам там был, а я приезжал на два-три дня - взглянуть, как Ваня там поживает, то все было хорошо. "Канело" относится ко всем ребятам с большим уважением. И к Ване относится с уважением.

Он им нравится. Нравится его бокс. А это фото - вопрос времени. Хотя он уже столько времени находится там - все были заняты своими спаррингами. А вчера они решили все-таки сфотографироваться вместе", - рассказал Алиев.

Тренер Сауля Альвареса заинтересован в олимпийском призере из Казахстана

Напомним, Дычко выиграл в профессионалах десять боев подряд, а в последнем поединке после двухлетнего простоя нокаутировал в Алматы россиянина Дениса Бахтова (39-19, 26 КО). Изменены сроки сентябрьского поединка 31-летнего казахстанца.

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