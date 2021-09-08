Тренер "Канело" пообещал сделать казахстанского боксера чемпионом мира

Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (10-0, 10 КО) может начать работу с Эдди Рейносо, который является наставником мексиканской звезды Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО). Подробности ситуации в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал менеджер казахстанца Зия Алиев.

31-летний Дычко находится в зале Рейносо, который расположен в Сан-Диего, где уже успел сфотографироваться с Альваресом. Тренер предложил поработать с супертяжеловесом.

"Он еще в 2019 году хотел тренировать. Мне звонили и говорили об этом. А сейчас при мне он сказал, что на второй день спаррингов понял - это следующий чемпион мира в тяжелом весе и он хочет его тренировать. А потом повернулся к Ивану и сказал: "Я тебя сделаю чемпионом мира. Давай тренироваться вместе".

Сейчас мы это обсуждаем. Думаем, как это все сделать, ведь нужно переносить лагерь... Хотим ли мы с ним тренироваться? Думаю, что специалист такого уровня, как Рейносо, может дать определенные полезные подсказки Ивану. Это то, что нам нужно", - подытожил Алиев.

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Добавим, что ранее стало известно о срыве поединка Дычко, намеченного на 11 сентября, но были названы новые сроки возможного боя. Также стали известны подробности фото казахстанца с Альваресом.

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