Канело отказался от боя с главной угрозой своего веса

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Сегодня 13:01
©instagram.com/canelo

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) отказался проводить бой с американцем Давидом Бенавидесом (27-0, 23 КО) в сентябре, сообщают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Майкла Бенсона, бой Канело и Бенавидеса не состоится. Это подтвердил промоутер Бенавидеса Сэмпсон Левкович. Левкович сказал, что Канело и его тренер Эдди Рейносо просто не ответили на их предложение о поединке в сентябре.

Отметим, что именно Бенавидеса считают главной угрозой для Канело во втором среднем весе. Бенавидес - действующий временный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе.

Альварес со своей стороны рассматривает вариант с реваншем россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО). В мае 2022 года мексиканец уступил ему по очкам. Но стороны пока что далеки от договоренности.

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Метки:
Альварес Сауль

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