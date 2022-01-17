"Канело" определился с соперниками на этот год? Подробности раскрыл известный промоутер

Российский чемпион IBF/WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) или американский обладатель пояса WBO Джо Смит (28-3, 22 КО) могут стать соперниками топ-бойца планеты Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 KO) в мае или сентябре, а то и в мае, и сентябре. На это намекнул влиятельный глава Top Rank Боб Арум, сообщает vRINGe.com.

Он присутствовал на поединке, где Смит удосрочил в первой защите безызвестного Стива Джеффрарда и заявил потом DAZN, что "Канело" "выразил в разговоре со мной интерес к бою с Бетербиевым или Джо".

"Так что я бы с нетерпением ждал мая или сентября, двух дат, когда он любит драться. Тогда он, возможно, и сразился бы с одним из тех полутяжей", - сказал промоутер.

Напомним, команда Альвареса, абсолютного чемпиона в категории до 76,2 килограмма, хочет для него титульной попытки по линии WBC в тяжелом весе (до 90,7 килограмма), где чемпионом является конголезец Илунга Макабу.

Что касается Джо, то Смит также хотел бы попробовать свои силы против Бетербиева, Бивола и "Канело".

Ранее сообщалось, что "Канело" на этой неделе собирался определиться с соперниками на 2022 год. В списке фигурировали разные имена, в том числе упоминался казахстанец Геннадий Головкин, с которым мексиканец встречался в 2017 и 2018 годах - первый бой не выявил сильнейшего, а во втором успех праздновал Сауль.