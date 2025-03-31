Канело лишил титула нового короля бокса

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери объявил, что звездный американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) потеряет статус временного чемпиона мира в первом среднем весе, сообщают Vesti.kz.

"Теренс Кроуфорд не вернется в первый средний вес. Он автоматически будет лишен своего титула временного чемпиона WBO после официального объявления боя с Саулем Альваресом. Сейчас его статус обязательно претендента уже не является действительным", - сказал Оливери.

Кроуфорд собирается вернуться на ринг в сентябре и провести бой с мексиканской звездой Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО).

Ранее Кроуфорда, который уже долгое время остается одним из сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории, удостоился признания от Флойда Мейвезера-младшего, который считает его новым королем бокса.

Сейчас лучшим боксером рейтинга является украинец Александр Усик, второе место занимает японец Наоя Иноуэ, а Кроуфорд замыкает топ-3.