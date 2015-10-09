Мейвезер выбрал нового короля бокса

Легендарный Флойд Мейвезер-младший поделился своим мнением о лучшем действующем боксере мира, передают Vesti.kz.

По его словам, этим званием заслуженно обладает чемпион WBA в первом среднем весе - американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО).

"Думаю, что сейчас Кроуфорд - №1 в "паунде". Здорово, что он сумел выйти на позиции денежных боев. Теренс Кроуфорд, продолжай в том же духе. Продолжай быть великим", - цитирует Флойда vRINGe.com.

Кроуфорд собирается вернуться на ринг в сентябре и провести бой с мексиканской звездой Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО). В случае победы Кроуфорд не только закрепит статус лучшего боксера, но и практически гарантирует себе первое место в рейтинге P4P и звание "Боец года".

На данный момент официально лучшим боксером мира вне зависимости от веса остается украинский супертяжеловес Александр Усик (23-0, 14 КО).

Ранее Канело записали третье поражение в самом важном бою карьеры.