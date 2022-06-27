"Канело" дал категоричный прогноз на третий бой с Головкиным

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) считает, что его третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) не дойдет до судейского решения, сообщает "Чемпионат".

Трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие их два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл звездный мексиканец.

"Нас ожидает хороший поединок. Головкин - захватывающий боец, опасный боец, но я настраиваюсь на нокаут, без сомнений. Чувствую себя более чем мотивированным. Не могу дождаться, когда вернусь в ринг.

Есть определенные мелочи, которые мы собираемся внести, но, как и всегда, мы тренируемся изо всех сил. Нокаут - это единственный возможный исход этого боя", - сказал Альварес.

Ранее прошла их первая пресс-конференция перед трилогией. Самые лучшие моменты можно посмотреть здесь. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: