Канело Альвареса назвали "лицом бокса"

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Вчера 13:45
©boxingscene.com

Популярный ютубер из США Джейк Пол (6-1, 4 КО) высказал свое мнение по поводу того, кого он считает "лицом бокса", сообщают Vesti.kz. 5 августа в Далласе (США) он проведет бой с экс-бойцом UFC и соотечественником Нейтом Диасом, для которого это будет дебютное выступление в профи-боксе.

Бойцы встретились вчера на пресс-конференции. Один из вопросов к Полу был по поводу того, кого он видит "лицом бокса". На что ютубер ответил:

"Да, я бы сказал, что это Джервонта и Канело. Я бы так сказал... Канело, пожалуй, все еще лицо бокса. Джервонта - сиськи бокса. А я - ж*па бокса".

Напомним, Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, тогда как Джервонта "Танк" Дэвис (29-0, 27 КО) чемпион в трех весах.

Назван лучший боксер мира

Поединок Пол-Диас будет 8-раундовым. Он пройдет в договорном весе до 83,9 килограмма, на боксерах будут 10-унциевые перчатки, а трансляцию проведет стриминг DAZN.

В феврале этого года Джейк потерпел первое поражение в боксе, уступив по очкам при разногласии судей британцу Томми Фьюри.

Диас большую часть карьеры выступал в UFC и покинул промоушен в сентябре прошлого года после досрочной победы над Тони Фергюсоном.

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Метки:
Альварес Сауль Пол Джейк

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