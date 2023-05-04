Назван лучший боксер мира

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс назвал лучшего боксера мира, сообщают Vesti.kz. По его мнению, этого звания достоин Сауль Канело Альварес, абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе.

"Кто является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории? Канело. Он заработал 200 миллионов за последний год. Он, без сомнений, лучший. Мне нравится за ним наблюдать. Рейтинг pound-for-pound - это, конечно, круто, как и членство в Зале славы, но, прежде всего, вы должны заработать. 90 процентов бойцов из Зала славы разорились", – сказал Спенс в интервью YouTube-каналу EsNews.

Отметим, что Канело стал самым высокооплачиваемым боксером 2023 года. В списке топ-спортсменов по заработкам по версии журнала Forbes мексиканец занял пятое место с доходом в 110 миллионов долларов.

В эти выходные в Мексике Альварес проведет защиту всех поясов в бою против британца Джона Райдера (32-5, 18 KO). В андеркарте этого шоу выступят два казахстанских боксера.

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Напомним, Канело известен казахстанским любителям бокса по трилогии с Геннадием Головкиным. Их первый бой состоялся в 2017 году и закончился спорной ничьей. Через год в реванше победу праздновал мексиканец. В сентябре 2022 года боксеры встретились в третий раз, и здесь победителем вышел Альварес.

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