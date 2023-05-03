Роналду сместил Месси с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду обошел аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2023 году по версии журнала Forbes, сообщают Vesti.kz.

Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов планеты составили исключительно футболисты.

Суммарный доход Роналду за последние 12 месяцев был оценен в 136 миллионов долларов. На футбольном поле Криштиану заработал лишь треть этой суммы - 46 миллионов. Остальные 90 миллионов составили доходы, полученные за пределами стадиона, включая рекламу.

Годовой доход Месси был оценен в 130 миллионов долларов - это столько же, сколько в прошлом году. Ровно половину - 65 миллионов - Лионелю принесли рекламные контракты с различными брендами.

Топ-3 высокооплачиваемых спортсменов мира замкнул 24-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Он заработал 120 миллионов долларов, из которых 100 миллионов - на футбольном поле.

В десятку также вошли баскетболист Леброн Джеймс (119,5 миллиона долларов), боксер Сауль Канело Альварес (110 миллионов долларов), гольфисты Дастин Джонсон (107 миллионов долларов) и Фил Микельсон (106 миллионов долларов), баскетболист Стефен Карри (100,4 миллиона долларов), теннисист Роджер Федерер (95,1 миллиона долларов) и баскетболист Кевин Дюран (89,1 миллиона долларов).

При составлении рейтинга учитывались зарплаты и все призовые и бонусы, заработанные спортсменами в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023-го.