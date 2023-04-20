Официально: казахстанские боксеры получили бои в карде Канело

Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) и Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) выступят в андеркарте вечера бокса Сауль Канело Альварес - Джон Райдер, который пройдет 6 мая в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика). Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Suleimen Promotions, передают Vesti.kz.

Соперником Нурмаганбета будет венесуэлец Аргенис Эспана (15-1, 14 КО), Аманкул выйдет против мексиканца Хесуса Моройоки Паломареса (7-2-1, 4 КО).

Эти поединки будут рассчитаны на восемь раундов.

Нурмаганбет и Аманкул последний раз поднимались на ринг 15 апреля в Помоне (штат Калифорния, США). Бек нокаутировал в первом раунде венесуэльца Эбера Рондона (20-4, 13 КО), Абильхан досрочно победил мексиканца Даниэля Эчеверриа (21-12, 18 КО) во втором раунде.

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