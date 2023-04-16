Призер ЧМ из Казахстана вырубил мексиканца с 18 нокаутами

Казахстанский проспект Абильхан Аманкул одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он принял участие в вечере бокса в Помоне (штат Калифорния, США).

Соперником Аманкула стал опытный мексиканец Даниэль Эчеверриа. Поединок прошел во втором среднем весе и был рассчитан на восемь раундов.

Бой не продлился всю дистанцию. Казахстанец нокаутировал соперника уже в третьем раунде. Для него эта победа стала третьей в профи, тогда как мексиканец потерпел 12-е поражение.

Напомним, в любителях Аманкул становился серебряным призером чемпионата мира-2017, также в его активе есть бронза чемпионата Азии-2017 и серебро летних Азиатских игр-2018.

Отметим, что в этом же карде выступит казахстанец Бек Нурмаганбет (8-0, 6 КО), соперником которого станет Эбер Рондон из Венесуэлы (20-3, 13 КО).

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