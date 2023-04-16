Бек Нурмаганбет нокаутом выиграл девятый бой в профи

Бек Нурмаганбет, владеющий титулом WBA International, выступил на вечере бокса в Помоне (Калифорния, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником казахстанского боксера стал Эбер Рондон из Венесуэлы. Бой во втором среднем весе был рассчитан на восемь раундов, но завершился уже в первом раунде, когда Нурмаганбет отправил соперника на настил ринга.
Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала девятой в профи и седьмой досрочной.
Ранее на данном вечере бокса выступил Абильхан Аманкул, который также нокаутировал соперника.
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