Канело Альварес сделал неожиданное признание про бокс

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Сегодня 10:40
©boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) сделал неожиданное признание про бокса, сообщают Vesti.kz.

Альварес признался, что не любит бокс. Мексиканец дал понять, что не планирует связывать свою жизнь с боксом после окончания своей карьеры.

"Я не люблю бокс. Мне нравится бизнес. Я не люблю смотреть бокс. Мне нравится тренироваться и участвовать в боях и все такое прочее. Но что касается бизнеса, у меня уже есть другие бизнесы. Я не вижу себя в боксе", - сказал Канело в интервью  Breakfast Club.

Также Альварес рассказал, что его четырехлетний сын Сауль Адиэль Альварес уже проявил желание стать боксером:

"Мой сын хочет быть боксером. Я этого не хочу, но это не мне выбирать. Он хочет быть боксером, я сказал ему: "Хорошо, через два-три года поставим тебя в пары, получишь пару ударов, а потом скажешь мне еще раз, хочешь быть боксером или нет".

Ранее Альварес ответил на вопрос относительно завершения карьеры.

Напомним, Канело известен казахстанским любителям бокса по противостоянию с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Соперники провели между собой три боя: первый закончился спорной ничьей, а два последующих остались за мексиканцем.

Свой следующий поединок Альварес проведет 30 сентября в Лас-Вегасе (США) против выступающего в первом среднем весе американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

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Метки:
Альварес Сауль

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