Канело сделал заявление о завершении карьеры

33-летний абсолютный чемпион мира второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) вернется на ринг 30 сентября, когда в Лас-Вегасе (США) встретится с абсолютом первого среднего веса американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО). Это будет первый в истории бокса поединок между двумя абсолютными чемпионами, сообщают Vesti.kz.

Перед этим историческим событием Канело ответил на вопрос относительно завершения своей карьеры.

"Думаю, в запасе у меня еще есть где-то 4 года. Максимум 5 лет. Не забывайте, что я выступаю в профессионалах с 15-летнего возраста. А это, между прочим, 18 лет жизни. Я всегда говорил о том, что где-то в 36-37 лет нужно завершать карьеру. Думаю, к тому времени мне будет уже достаточно бокса. Ведь это реально много лет", - приводит слова мексиканца vRINGe.com.

Ранее Канело вспомнил Головкина перед боем с Джермеллом Чарло.

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