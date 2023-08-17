"Задолбали". Канело вспомнил о Головкине перед историческим боем

Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) вернется на ринг 30 сентября в Лас-Вегасе (США). Его соперником станет король первого среднего веса американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО). Это первый в истории бокса поединок между двумя абсолютными чемпионами, сообщают Vesti.kz.

В ходе первой пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, Канело отвечал на вопросы представителей СМИ и вспомнил о казахстанце Геннадии Головкине (42-2-1, 37 КО), когда поинтересовались мнением мексиканца относительно поединка против временного чемпиона WBC во втором среднем весе американца Давида Бенавидеса (27-0, 23 КО).

"Будет ли третий бой в РВС именно с Бенавидесом? Я не знаю. Мы не знаем. Поймите, что мы сфокусированы на предстоящем поединке с Чарло. А о следующем бое будем думать уже после того, как завершится этот поединок. Но шансы, конечно же, есть.

Задолбали ли меня разговоры о Бенавидесе? Да, есть такое. Но вспомните, что когда-то точно так же вы меня доставали разговорами о Геннадии Головкине. Меня задолбало это тогда. Я ведь на самом деле всегда дрался со всеми теми бойцами, которых вы называли", - приводит слова Альвареса vRINGe.com.

Напомним, что Канело и Головкин встречались трижды - в 2017, 2018 и 2022 годах в Лас-Вегасе (США). Первый бой завершился вничью, а последующие два судейским решением выиграл Альварес.

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