Канат Ислам узнал новую дату боя с экс-претендентом на титул

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (28-0, 22 КО) встретится с британцем Джиммом Келли (25-2, 10 КО) в конце февраля, передает корреспондент Vesti.kz.

Новой датой противостояния, которое должно было состояться 21 января в Плант-Сити (штат Флорида, США), названо 25 февраля. Известны причины переноса.

"В связи с недавним всплеском случаев Covid-19 мы решили в интересах наших бойцов и болельщиков отложить наше январское мероприятие до 25 февраля. Билеты на 25 февраля уже в продаже", - информируют организаторы события.

Десятираундовый бой пройдет в лимите среднего веса. Добавим, что шесть лет назад Келли проводил поединок за титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе с Лиамом Смитом (30-3-1, 17 КО) и проиграл техническим нокаутом.