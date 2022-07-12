Канат Ислам получил предложения на бой в США, Колумбии и Мексике

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (28-1, 22 KO) узнал варианты мест для проведения своего боя после первого поражения в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

В данный момент казахстанец тренируется в Окснарде (Калифорния) под руководством своего старого наставника Роджера Ромы. По информации источника, Исламу поступили предложения провести поединок в США, Колумбии или Мексике.

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Напомним, что Ислам в последнем бою, прошедшем в Плант-Сити (штат Флорида, США) в феврале, уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей (95-95, 96-94, 97-93) в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе. Это поражение стало первым в его карьере.

К слову, его обидчик затем встретился с бывшим чемпионом мира в первом среднем весе мексиканцем Хайме Мунгией (40-0, 32 KO) и был нокаутирован в пятом раунде.