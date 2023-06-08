Какие разногласия тормозят реванш Бивола и Канело

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Сегодня 22:03
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Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) сообщил, что переговоры по организации поединка-реванша между чемпионом WBA Super в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО) и абсолютом дивизионом ниже мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39 КО) идут тяжело из-за финансовых споров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Как и рассказывал менеджер Бивола, команда Канело не собирается идти на серьезные финансовые уступки. По словам Хирна, "дело не в том, что Дмитрий переоценивает свою рыночную стоимость. Он просто считает, что конкретно в этом случае ему должны заплатить определенную сумму. Сказать по правде, мы пока что далеки от договоренности".

В мае 2022 года Канело уступил по очкам Биволу.

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Метки:
Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий
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