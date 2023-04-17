"Тогда никаких оправданий у него не будет". Бивол готов провести реванш в весе Канело

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что готов спуститься во второй средний вес для реванша с Саулем Канело Альваресом, сообщают Vesti.kz. Российский боксер подчеркнул, что после первого боя, который состоялся в его дивизионе, у звездного мексиканца было слишком много оправданий.

"У Канело была возможность провести реванш, но он ею не воспользовался. Теперь он снова хочет подраться с кем-то, но не со мной. Я не знаю, хочет ли он драться со мной или нет, но я готов его ждать.

У меня свой путь. Если он захочет, может провести бой со мной. Он мог сделать это и раньше, мы могли бы провести поединок в мае. Почему не провести его в 168 фунтах? Тогда бы у него больше не было никаких оправданий. Я слышал, он оправдывался тем, что дрался со мной не в своем дивизионе, потом он говорил, что не провел хороший лагерь. Поэтому провести бой в 168 фунтах было бы здорово - никаких оправданий", - сказал Бивол в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Напомним, что Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Тогда россиянин, несмотря на статус аутсайдера, оказал мощное сопротивление мексиканцу и в итоге победил, причем единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"