"Как самурайский меч - выкован и закален в огне". Головкин представил ролик к бою

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) представил ролик к бою с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщают Vesti.kz. В нем GGG отметил, что хорошо готов к поединку.

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"Вся основная работа выполнена. Он как самурайский меч. Он уже выкован, закален в огне. И сейчас мы всей командой затачиваем лезвие, завершаем работу", - сказал тренер Головкина по физической подготовке Кристофер Камачо.

"Этот тренировочный лагерь был немного другим. Больше отталкиваемся от того опыта, что мы имеем. Да, многие вещи менялись. Я чувствую себя очень хорошо. Я думаю, я хорошо подготовился к этому бою", - подчеркнул GGG.

Напомним, что бой состоится завтра, 9 апреля, в Сайтаме (Токио, Япония). Казахстанские любители бокса смогут увидеть его в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана, а сам бой GGG - Мурата начнется в 19:00.

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