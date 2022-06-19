"Как пьяные мужики". Нокауту Бетербиева в бою за три титула вынесен вердикт

Полутяжеловес Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) нокаутировал Джо Смита (28-4, 22 КО), а известный тренер Геннадий Машьянов разобрал действия американского боксера, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Специалист, который работает с обладателем титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), не оставил Смиту ни одного шанса на успех и объяснил свой вердикт.

- В принципе, его победа была предсказуема и ожидаема. Уровень Смита и Бетербиева абсолютно разный. Я посмотрел бой, и американец меня сильно разочаровал. Мне кажется, он сгорел психологически. Вышел на ринг напряженным и затянутым, сперва побежал вперед и показал какие-то несуразные движения. Оставил очень бледное впечатление.

Он и так не блещет мастерством в техническом плане, а тут затянулся и настолько угловатые движения у него были... Артур молодец, он спокойно посмотрел и разобрался, что ему предложил Смит. Бетербиев выбрал момент и ударил. После первого нокдауна вопросов не оставалось, потому что его соперник окончательно потерялся.

- Что можете сказать про тактику Смита в этом поединке? Разве не противопоказано открыто драться с Бетербиевым?

- Это показатель безысходности. В техническом плане Джо ничего не мог предложить Артуру. И еще это нервное подгорание сказалось. Поэтому он на автопилоте начал махать руками, как это делают пьяные мужики на улице. Но он даже не старался что-то сделать, а отмахивался по ситуации с закрытыми глазами.

Ранее стали известны сроки объединительного поединка между Бетербиевым и Биволом, где победитель станет абсолютным чемпионом мира.

Названы сроки боя Бетербиева с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира