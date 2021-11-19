"Каждый в Казахстане напоминает о бое Дычко с Меджидовым". Менеджер высказался о нокаутах в любителях и чемпионах в профи

Менеджер Ивана Дычко (10-0, 10 КО) Зия Алиев хотел переманить Василия Левита в профессионалы до Олимпиады-2020, а также рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о самой "неприятной" истории, которую ему напоминают в Казахстане.

Призер Игр-2016 мог дебютировать в профессиональном боксе 18 декабря в Нур-Султане, но к титулованному боксеру был предметный интерес до Игр в Токио.

- Скажу честно, с Левитом говорил до этой Олимпиады. Я хотел, чтобы он перешел - был достаточно хороший интерес. Фактически было так: "Не иди на эту Олимпиаду, переходи и нормально дебютируй. Хватит уже!", - прокомментировал ситуацию Алиев.

- А как быть с боксерами, которые в любителях проигрывают с нокдаунами или нокаутами, ведь это тяжело психологически, не каждый восстанавливается... Вам, как менеджеру, тяжело реанимировать человека при переходе в профессионалы. Страх, все-таки, небольшой есть.

- У промоутеров бывает этот страх, в основном. Они тяжело идут на подписание того или иного боксера, как в перечисленных вами случаях. Они считают, что челюсть... Если еще раз попадут, то он будет постоянно падать. На самом деле, это миф. Раз ты проигрываешь нокаутом или нокдауном в любителях, то все. Это миф. Не такие ребята проигрывали, а переходили в профессионалы и добивались каких-то высот.

Тяжело договориться с промоутером. Доказать, что это не так. Такая история была у Ивана Дычко с Магомедрасулом Меджидовым. Куда бы я здесь не ходил, но каждый считает своим долгом напомнить мне об этом. И тот, и этот боксер - они оба у меня. Каждый в Казахстане считает своим долгом рассказать именно этот случай... Как будто я его сам не видел. Зачем? А вы видели Уайлдера, которого, по-моему, Михай Нистор из угла в угол таскал. И что, Уайлдер не стал чемпионом?

Уровень профессионального бокса, его хайп и значимость, выше, чем у любительского. Как бы его не пиарили. Никогда любительский чемпион не сравнится с чемпионом среди профессионалов. Последнего реально знает весь мир. Они с нуля пашут. Это не просто, тебе платят зарплату и ты чистенький ходишь. В профессиональном боксе нет такого, что кто-то пришел и сказал: "Это мой брат, возьмите его". Это бизнес. Я должен быть уверен, что твой брат действительно что-то из себя представляет.

В профессиональном боксе можно эффективнее распиарить свою страну. GGG, это факт? Факт! Это уровень не боксера-чемпиона, а уровень селебрити. Будет так у Данияра, когда он дойдет до этого уровня чемпиона мира и будет пиар-машина работать. По пальцам можно посчитать тех боксеров, которые туда вошли.

- Иван изменился. Показалось, что сейчас он совсем другой человек. На днях мы отлично поговорили. Помню общение в 2016 году и сейчас. Два разных человека.

- Он же как раз после любителей перешел. Я думаю, что все дело в любительской системе. Там же постоянно за тобой колпак. Это как армия. Но я не говорю, что это плохо, но в профессионалах, это жизнь. У нас - партнерство. Выпить ты хочешь или погулять до утра, твои проблемы. У тебя бой такого-то числа... Я не могу заставить. Вернее, могу, а зачем? Ты несешь ответственность. Твой выбор - проиграть или стать чемпионом. Самое важное, чтобы ментально не было давления. Да, Иван ментально стал совсем другим.

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Напомним, 18 декабря в Нур-Султане состоится вечер профессионального бокса, где в главном поединке Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) будет боксировать за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. Второй звездой события станет тяжеловес Иван Дычко (10-0, 10 КО), которому уже подобрали оппозицию.

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