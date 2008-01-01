"Ждем, что ты все-таки до него доберешься". Боец ММА из Казахстана - о трилогии с "Канело" и рекордной защите Головкина

Казахстанский боец ММА Артем Резников пожелал удачи соотечественнику Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) в предстоящем бою с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) и выразил надежду, что GGG когда-нибудь доберется до третьего боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Резников отметил, что Головкин фаворит ближайшего поединка и что не сомневается в его победе.



"Геннадий, удачи тебе в бою с Шереметой, мы все за тебя болеем! И, конечно же, ждем, что ты все-таки доберешься до "Канело" и покажешь ему, кто настоящий чемпион. Казахстан, алга!" - говорится в подписи к видео на странице Артема в Instagram.



Бой Головкин - Шеремета станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США) и начнется утром 19 декабря по казахстанскому времени. Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титулов.



Ранее казахстанец дважды встречался с "Канело". Первый бой не выявил сильнейшего, а во втором успех праздновал Альварес.