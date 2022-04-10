9 апреля казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) одержал досрочную победу над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) и объединил титулы WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Это событие вызвало большой отклик в мире. Vesti.kz предлагают вам узнать, как любители бокса встретили эту победу.

Поединок прошел в японской Сайтаме и завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов. Мурата оказался в нокдауне, а его угол выкинул полотенце. Видео боя доступно по этой ссылке.

Одним из тех, кто внимательно следил за долгожданным поединком GGG, был казахстанский боксер Мадияр Ашкеев. В своем Instagram он тепло поприветствовал победу своего соотечественника.

Другой казахстанский боксер из GGG Promotions Али Ахмедов лаконично отметил: "Головкин - лучший из лучших".

Претендент на чемпионский титул по версии WBA Айдос Ербосынулы был вынужден проявить смекалку, чтобы посмотреть бой Головкина. В США поединок не показывали по каким-то причинам, поэтому ему пришлось совершить видеозвонок родным, чтобы смотреть трансляцию по казахстанским каналам.

Не остался в стороне от поздравлений и олимпийский чемпион, обладатель пояса IBO Данияр Елеусинов.

Популярный боец ММА Куат Хамитов похвалил GGG, приведя его в пример молодежи. Спортсмен отметил, что несмотря на свой возраст, казахстанский боксер может дать фору многим молодым.

Также очень громко отреагировал на победу промоутер GGG Том Леффлер, похваливший своего подопечного.

Популярная мексиканская журналистка Жозелин Флорес заявила о том, что в их стране уже предвкушают третье противостояние с Саулем "Канело" Альваресом.

Редактор авторитетного журнала Ring Стив Ким похвалил Головкина за победу. Эксперт отметил, что, проиграв четыре раунда, он включил свои тяжелые руки и добился эффектной победы.

Комментатор стримингового сервиса DAZN Энди Ли восхитился победой GGG. "Головкин - настоящий чемпион, нашел путь к победе в самой сложной ситуации", - отметил Ли.

"Какая битва. Головкин показал свое мастерство и мощь. Он ярко победил Мурату", - поделился журналист FOX Марк Ортега.

Чемпион UFC поздравил Геннадия Головкина с победой

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира