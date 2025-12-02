Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер (31-4-1, 17 KO) поделился прогнозом на объединительный бой в среднем дивизионе между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO) и кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), передают Vesti.kz.

"Жанибек может нарваться на нокаутирующий удар"

Поединок за три пояса — WBA, IBF и WBO — состоится 6 декабря в Сан-Антонио (США). По словам Портера, фанатов ждёт продуманное, осторожное противостояние, но исходить оно может по-разному.

"Жанибек будет давить Лару. Если вы начнёте прижимать Лару, что-нибудь да получится. В итоге мы можем получить бой Лары против Теренса Кроуфорда. В случае с Девином Хэйни мы видели, что скорость создает силу. В тайминге Ларе нет равных. У кого он лучше, чем у Лары? С его стилем просто невыносимо иметь дело. Это просто кошмар. Вспомните поединок Лары с Джарреттом Хёрдом. Предстоящий бой может выглядеть точно так же, либо Жанибек может нарваться на нокаутирующий удар. У Лары есть способность контролировать дистанцию и делать бои скучными. Но мне нравятся подобные тактические битвы", — цитирует слова Портера K.O. Artist Sports.

Лара: год без боёв, но нокаут в последнем поединке

Для кубинца предстоящая битва станет первым выходом на ринг с сентября прошлого года. Тогда Эрисланди Лара нокаутировал экс-чемпиона мира в двух дивизионах Дэнни Гарсию (37–4, 21 KO), который впервые в карьере проиграл досрочным финишем.

Алимханулы: весенний нокаут и отличная форма

Казахстанский чемпион провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно разобравшись с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14–1, 9 KO). Жанибек завершил встречу эффектным нокаутом в пятом раунде, подтвердив статус одного из самых опасных боксёров среднего дивизиона.

